Stefano De Martino compie 30 anni

ROMA, 3 OTT - Stefano De Martino spegnerà oggi, giovedì 3 ottobre, 30 candeline, con tutta la sua famiglia al completo a Napoli. Il ballerino, showman e conduttore marito di Belen Rodriguez, lanciato dalla trasmissione Amici, di Maria De Filippi, è attualmente impegnato alla conduzione di "Stasera tutto è possibile" in onda ogni lunedì alle 21.20 su Rai2. Il 2019 è stato un anno d'oro per De Martino che grazie a questa importante stagione televisiva ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel prime time della seconda rete Rai. Il suo nuovo percorso è segnato dopo il successo prima di "Made in Sud" e poi dell'attuale "Stasera tutto è possibile" che sta raccogliendo molti consensi con share e spettatori in continua crescita (dal 6.79% della prima al 7.8% della terza). Non solo carriera al centro della vita dello showman, ma anche amore per la famiglia, soprattutto per suo figlio Santiago avuto con Belen, che oggi raggiungerà suo marito a Napoli, dov'è impegnato con le prove della trasmissione Rai, per festeggiare con lui.