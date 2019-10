Haruki Murakami l'11 ottobre ad Alba

TORINO, 2 OTT - Arriva in Italia Haruki Murakami. Venerdì 11 ottobre riceverà, al Teatro Sociale di Alba, il Premio Lattes Grinzane per la sezione La Quercia e terrà una lectio magistralis. L'appuntamento, organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes, è sold out. I posti nel Teatro sociale di Alba sono 900, tra pubblico, studenti, istituzioni e stampa. L'incontro sarà introdotto dallo scrittore Marcello Fois. Dopo la lectio Murakami, i cui libri in Italia sono editi da Einaudi, riceverà il premio dedicato a Mario Lattes. E' la prima volta che Murakami viene ufficialmente in Italia per ricevere un premio e, tra i motivi che lo hanno spinto ad accettare, "oltre al prestigio della Fondazione che lo ha prescelto, ci sono le attrattive enogastronomiche delle Langhe", racconta la traduttrice Antonietta Pastore. "Sono molto contenta, è un grande scrittore in odore di Nobel. E' un evento importante per la Fondazione Bottari Lattes che compie dieci anni e per l'Italia", afferma Caterina Bottari, presidente della Fondazione.