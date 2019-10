Noa alla Villa romana del Casale

PALERMO, 2 OTT - Aprire ai visitatori la Villa romana del Casale anche di notte: è la svolta che, grazie al successo della sperimentazione in corso, sarà in programma già da aprile ad ottobre 2020, per iniziativa della direzione del Parco archeologico di Morgantina e Villa del Casale e del Comune di Piazza Armerina. Proprio per valorizzare e promuovere ufficialmente l'apertura in notturna, il sito sarà a breve scenario del primo spettacolo del ciclo "Notti alla Villa romana del Casale", un format di eventi musicali e culturali che saranno offerti ai visitatori. L'appuntamento è per sabato 19 ottobre e vedrà protagonista la straordinaria voce di Noa. La serata partirà alle 19 quando avranno inizio le visite guidate. Alle 20 il pubblico confluirà nella Basilica, location per la prima volta utilizzata per una serata evento dove saranno illustrate le bellezze della Villa. Seguirà il concerto di Noa, la cantante israeliana che affronterà il repertorio a lei più caro.