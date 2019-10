Selena Gomez, ho paura per il Messico

NEW YORK, 2 OTT - "Negli anni '70 mia zia attraversò il confine tra Messico e Usa nascosta nel retro di furgone. Poi seguirono i miei nonni e mio padre nacque in Texas poco dopo". E' la storia personale di immigrazione cosiddetta illegale di Selena Gomez, cantante e attrice statunitense di origini messicane. In un editoriale scritto per il Time e affrontando il tema della crisi dell'immigrazione, la Gomez dice di ritenersi fortunata di essere nata cittadina degli Stati Uniti grazie a un atto di coraggio e sacrificio (da parte della sua famiglia). Tuttavia ora, leggendo ciò che succede al confine con il Messico o nei diversi Stati, sottolinea di aver paura per il suo paese e per coloro che si trovano in situazioni simili a quelle della sua famiglia anni fa.