Schmidt, mi candido 2/o mandato a Uffizi

FIRENZE, 2 OTT - "Mi candido a un secondo mandato" alla guida degli Uffizi. Lo ha detto Eike Schmidt, attuale direttore del museo fiorentino, il cui incarico scade il 31/10. Lo storico dell'arte tedesco ha confermato di aver comunicato, la settimana scorsa, la sua rinuncia a diventare dal primo novembre capo del Kunsthistorisches Museum di Vienna. "Sono stato a Vienna la scorsa settimana - ha detto - e ho annunciato al Kunstistorisches la mia volontà di rinunciare alla direzione. Non c'è stata nessuna telefonata con il ministro: ho solo comunicato questa mia volontà alla attuale direttrice del museo. Adesso si tratta di trovare una data per incontrare ufficialmente il ministro e formalizzare la mia rinuncia". Il ministro Franceschini precisa: "Ho risposto a Schmidt che per prendere in esame la sua riconferma, consentita dalla legge, avrei avuto necessità di sapere che questa decisione non avrebbe creato alcun problema con l'Austria e il governo austriaco. Sono in attesa di avere da lui piena chiarezza su questo".