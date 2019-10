Calvino inedito a rassegna fiorentina

FIRENZE, 2 OTT - Alberto Asor Rosa, Roberto Cotroneo, Francesco Carofiglio, Edmondo Bruti Liberati, Gianfranco Bertone sono tra gli autori protagonisti di 'Leggere per non dimenticare', la rassegna fiorentina dedicata al valore dei libri, ideata e curata da Anna Benedetti, che raggiunge la 25/a edizione e che terrà i suoi incontri alla Biblioteca delle Oblate di Firenze dal 9 ottobre fino al 13 maggio 2020. Il calendario prevede 39 incontri con narratori, storici, filosofi, scienziati, psichiatri. Ogni autore sarà introdotto da un presentatore d'eccezione. Asor Rosa, autore protagonista con il suo libro 'Machiavelli e l'Italia' nella prima giornata della rassegna, ritornerà alle Oblate nei panni di presentatore per introdurre Giovanni Falaschi che, il 5 febbraio 2020, presenterà 'Una lunga fedeltà a Italo Calvino': il libro raccoglie lettere - molte inedite - in cui Calvino, nelle insolite vesti di editor, discute alcuni saggi dell'allora giovane critico letterario Falaschi.