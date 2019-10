Emergenza Mibact, mancano 4mila persone

ROMA, 2 OTT - "Al Mibact ci sono attualmente 4mila carenze in organico e sono cifre destinate a crescere in fretta". Lo denuncia il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini presentando alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato le linee programmatiche del suo mandato. "Su questo - sottolinea il ministro - il mio predecessore Bonisoli si è già mosso e già un primo concorso per mille persone avevamo fatto noi nella passata legislatura, ma non basta, chiederò di intervenire perché è un'urgenza". Tra altre emergenze citate dal ministro anche le risorse per la sicurezza e la prevenzione antisismica: "Un lavoro lungo e complesso - dice - ma che va assolutamente fatto". Un problema, ricorda poi, è quello di investire sul patrimonio: "Nella passata legislatura abbiamo fatto investimenti molto forti per circa 4 miliardi. Ma non c'è abbastanza capacità di spesa, un come in tutta la pubblica amministrazione: bisogna quindi ragionare se fare una direzione centrale per i contratti o altro".