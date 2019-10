Giovanni Allevi, 15/11 esce album Hope

ROMA, 2 OTT - Giovanni Allevi torna con Hope, nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. Nel suo ultimo progetto musicale, Allevi unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell'Opera di Parma, dall'Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. I concerti dell'Hope Christmas Tour nei teatri, al via da Milano il 1 dicembre, prevederanno l'esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l'occasione. Queste le date: 1 dicembre Milano, 12 dicembre Lecce, 16 dicembre Perugia, 17 dicembre Napoli, 18 dicembre Bologna, 19 dicembre Catania, 20 dicembre Marsala (TP), 21 dicembre Palermo, 28 dicembre Firenze, 5 gennaio Roma, 11 gennaio Torino.