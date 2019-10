Karima Laraba, La maschera e il vortice

ROMA, 2 OTT - Sulla tela e attraverso le sue installazioni la 'certificazione' dell'appartenenza a Venezia, alla quale si sente indissolubilmente legata, città che genera le sue riflessioni artistiche. E' il filo conduttore della mostra "La maschera e il vortice" dell'artista algerina Karima Laraba, a cura di Giuseppe Ussani d'Escobar che dal 2 al 12 ottobre è allestita nella Galleria della Biblioteca Angelica, a Roma. In occasione dell'esposizione (inaugurazione venerdì 4 ottobre, alle 18) l'artista, che vive a Venezia, presenta una trentina di lavori pittorici di cui tre installazioni scelti dal curatore con l'obiettivo di raccontare la sua opera, diffondendo il suo messaggio in uno dei più grandi luoghi della cultura italiana. La maschera, i colori con cui si confronta, sono tra gli elementi che da subito tradiscono la sua vicinanza alla cultura della città. Karima rende sue le simbologie e le utilizza come mezzo per portare all'attenzione dello spettatore il dualismo dell'essere e dell'apparire.