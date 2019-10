Esce 'L'amico immaginario' di Chbosky

ROMA, 2 OTT - Torna Stephen Chbosky con un romanzo da brivido in cui il delicato passaggio dall'infanzia all'età adulta si compie attraverso una battaglia epica tra il bene e il male. E' 'L'amico immaginario', che esce in Italia per Sperling & Kupfer nella traduzione di Chiara Brovelli, in corso di pubblicazione in 22 paesi. Tra i libri più attesi dell'anno, scritto a vent'anni di distanza dal bestseller 'Noi siamo infinito' che, dopo aver venduto milioni di copie in tutto il mondo, è diventato un film di grande successo, scritto e diretto dallo stesso Chbosky con protagonisti Emma Watson, Ezra Miller e Logan Lerman, 'L'amico immaginario' è ambientato a Mill Grove, una tranquilla e isolata cittadina della Pennsylvania. Scrittore, sceneggiatore e regista, Chbosky, che è anche il regista del film 'Wonder', nelle 640 pagine del suo secondo romanzo ci racconta la storia di Kate Reese, in fuga da un compagno violento, che cerca di ricominciare una nuova vita a Mill Grove con il suo bambino Christopher, che ha 7 anni.