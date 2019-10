A Laurito premio Racconti di Sabaudia

ROMA, 1 OTT - E' stato attribuito a Marisa Laurito il Premio Speciale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nell'ambito del concorso letterario "Racconti di Sabaudia" 2019, per il suo "Gelsomina", metafora e denuncia dell'inquinamento del mare. La storia è una favola in cui la protagonista, un'anima antica e segreta, rappresenta il richiamo al recupero dei valori e delle coscienze per tutti noi, la denuncia dell'inquinamento dell'ambiente, il cui tema è anche nella mostra fotografica Transvantgarbage Le terre dei fuochi e di nessuno, firmata dall'artista. Il primo premio del concorso ideato e curato da Maria Costici è andato a Eugenio Benetazzo di Latina, pensionato ottantenne, con il suo racconto Passato e Presente, una storia struggente di un grande amore giovanile mai sbocciato, nato nella Sabaudia degli anni 60', e poi a distanza di anni riemerso dalla melanconia del ricordo grazie ad un incontro che farà tornare a battere il cuore del protagonista.