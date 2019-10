Ferlinghetti, Little boy è lungo respiro

ROMA, 1 OTT - Visionario, poetico, arriva in Italia 'Little Boy', l'atteso libro in cui, a 100 anni, Lawrence Ferlinghetti si racconta in un flusso di coscienza trascinante e senza punteggiatura. Uscito negli Usa per il suo compleanno, festeggiato il 24 marzo scorso, è un memoir, un'autobiografia, un autoritratto in prosa. E' il libro di un poeta in viaggio, di un ragazzino che vivrà per sempre, come tutti i giovani. "La cosa più importante di una vita è imparare a respirare. Parole e respiro sono a volte due cose diverse. Little Boy è un lungo respiro. Come una vita intera" dice all'ANSA Ferlinghetti. Il padre della Beat Generation, primo editore di Jack Kerouac e Allen Ginsberg, da sempre non ama "dare risposte". Con il libro, pubblicato da Edizioni Clichy e tradotto da Giada Diano, che sarà presentato per la prima volta in Italia il 5 ottobre a Umbrialibri 2019, arriva il 4 ottobre al Festival, in anteprima nazionale, il film 'Lawrence. A Lifetime In Poetry', diretto dalla stessa Diano ed Elisa Polimeni.