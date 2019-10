Zucchero, il 4 ottobre esce Freedom

ROMA, 1 OTT - È Freedom il nuovo singolo di Zucchero, in uscita il 4 ottobre. Un brano, scritto a quattro mani insieme all'artista britannico Rag'n'Bone Man, dal sound ricercato e internazionale figlio di una nuova ricerca musicale che si mescola al tradizionale stile Fornaciari. Freedom anticipa il disco di inediti D.O.C in uscita in tutto il mondo l'8 novembre (Polydor/Universal Music), con 11 brani e 3 bonus track. L'album sarà disponibile in 3 versioni: CD, Doppio Vinile e in un edizione limitata doppio vinile color arancio. D.O.C. sarà presentato live in tutta Europa a partire dal 6 giugno (il via da Glasgow) e arriverà in Italia a settembre con 10 concerti all'Arena di Verona (22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2, 3 e 4 ottobre).