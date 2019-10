Incerti e sospesi, Anni Venti in Italia

ROMA, 1 OTT - Non solo ruggenti. Incerti, sospesi, dominati dall'inquietudine. Gli Anni Venti per l'arte italiana furono un tempo cruciale. Li racconta la mostra "Gli Anni Venti in Italia. L'età dell'incertezza", a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone, dal 5 ottobre al 1 marzo 2020, a Palazzo Ducale di Genova. E' un viaggio affascinante attraverso un centinaio di opere provenienti da importanti musei, gallerie e collezioni private, per descrivere il passaggio dal trauma della Grande Guerra, con la fine dei punti fermi e dell'ottimismo, alla crisi mondiale degli Anni Trenta, anticipata dal crollo di Wall Street dell'ottobre del 1929 e l'ascesa dei regimi dittatoriali che portarono alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Il racconto si snoda in nove sezioni. Dai Volti del Tempo - una lunga galleria di ritratti per mano di Gino Severini, Giorgio de Chirico, Felice Casorati, Achille Funi, Baccio Maria Bacci, Ubaldo Oppi, Carlo Levi, Alberto Savinio, Fillia - al capitolo dedicato alla fine della guerra.