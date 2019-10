Torna JazzMi, c'è anche Herbie Hancock

MILANO, 1 OTT - E' già sold out l'appuntamento con Herbie Hancock al Conservatorio di Milano, uno dei concerti di punta della quarta edizione di JazzMi, il festival diffuso che torna dal primo al 10 novembre con oltre 190 eventi, divisi tra la celebrazione dei maestri del jazz, uno sguardo attento ai protagonisti della scena contemporanea e lo spazio dato ai giovani talenti emergenti. L'edizione 2019 vede tra i protagonisti il vecchio leone del free Archie Shepp, il duo pianistico Stefano Bollani e Chucho Valdés, Kenny Barron con un elegante piano solo, Enrico Rava, in cartellone con il progetto Special Edition che include Gianluca Petrella e Giovanni Guidi. Per il quarto anno consecutivo - dopo gli oltre 50mila spettatori della scorsa edizione - saranno Triennale Milano Teatro e Blue Note i luoghi principali del festival, che coinvolgerà oltre 80 differenti spazi culturali ma anche quartieri in periferia dove si terranno progetti speciali come le brass band itineranti a Gratosoglio, Casoretto e Via Padova.