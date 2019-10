Lavazza celebra la moka con una mostra

MILANO, 01 OTT - La moka, oggetto di uso quotidiano per eccellenza, è protagonista del design nella mostra 'Le caffettiere dei Maestri. Quando l'architettura e il design incontrano la Moka' organizzata da Lavazza (fino al 3 novembre) in occasione della giornata internazionale del caffè nel flagship store di Piazza San Fedele, a Milano. Giulio Iacchetti, industrial designer che con Lavazza ha collaborato nella collezione Paradiso e curatore dell' esposizione, ha selezionato 24 caffettiere disegnate da archistar - da De Lucchi a Richard Sapper, da Zanuso ad Aldo Rossi, Cini Boeri e Gaetano Pesce - e anche da giovani promesse. Perché come disse anche Alessandro Medini "ogni grande architetto ne ha tentato il progetto, ambisce a costruire una caffettiera così come prima di morire vorrebbe fare una torre", citato in apertura del piccolo catalogo della mostra ideata in collaborazione con Moleskine.