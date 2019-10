Mtv Emas, 7 nomination per Ariana Grande

ROMA, 1 OTT - Ariana Grande, con sette presenze tra cui Best Artist, Best Video e Best Song, è l'artista con più nomination ai prossimi Mtv Emas 2019. Sei le nomination per Lil Nas X e Billie Eilish, cinque per la star latino-americana J Balvin. Subito dietro, in lizza in quattro categorie, Lizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria Best Artist. Coez, Elodie, Elettra Lamborghini (scelta tramite Wild Card dai fan), Mahmood, Salmo sono gli artisti in nomination per il Best Italian Act. Gli Mtv Emas si terranno il 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna, e saranno trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV in oltre 180 paesi e territori. In Italia saranno in onda su Mtv e in streaming su Now Tv. Votazioni aperte fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.