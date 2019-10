Bonolis si racconta oltre lo schermo

ROMA, 1 OTT - Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di 'Perché parlavo da solo' (pp.336, euro 19), il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico alla ricerca del senso della vita che arriva in libreria il 1 ottobre per Rizzoli in cui Bonolis si interroga sul mondo, sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull'amore e la famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione e su Roma. Un libro da consegnare ai suoi figli e a tutti quelli che nel tempo l'hanno apprezzato o anche criticato che sarà presentato in un tour nei teatri italiani: il primo appuntamento è al Teatro Manzoni di Milano con Bonolis in dialogo con Mario Calabresi mentre a Roma sarà il 29 ottobre al Teatro Eliseo con Walter Veltroni. "Viaggia veloce il fiume del tempo, molto più di quanto scorreva in passato. E scava sempre più profondo il canyon che attraversa" scrive Bonolis.