Morta la soprano Jessye Norman

NEW YORK, 1 OTT - Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta a New York a 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia, Gwendolyn Quinn. Norman - vincitrice di quattro Grammy Award, della National Medal of Arts e del Kennedy Center Honor - era ricoverata all'ospedale Mount Sinai St. Luke per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015. Norman, afferma il Metropolitan Opera di New York, è stata una delle "più grandi soprano dell'ultimo mezzo secolo. Si è esibita in più di 80 perfomance per la nostra società, affascinando il pubblico con la sua voce, la sua forza e la sua sensibilità musicale".