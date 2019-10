Incassi: Tarantino ancora in testa

ROMA, 1 OTT - C'era una Volta... a Hollywood, il film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt ambientato nel 1969, quando la strage di Charles Manson in cui fu uccisa fra gli altri Sharon Tate, resta saldo al vertice del box office e, nonostante un calo del 53% e tanti film "debuttanti" ne, incassa altri 2 milioni 154 mila arrivando a superare i 9 milioni complessivi in due settimane. Al secondo posto esordisce Ad Astra, protagonista ancora Brad Pitt, con un incasso di 816 mila euro. Terza piazza per Rambo - Last Blood che in 4 giorni mette via 727 mila euro. Seguono altri due debuttanti: Yesterday quarto con 472 mila euro e Dora e la città perduta quinto con 417 mila. Scende dalla seconda alla sesta posizione Il Re Leone che incassa altri 352 mila per un totale di oltre 37 milioni in 6 settimane. Settimo Shaun, vita da pecora - Farmageddon - Il film che parte con 303 mila euro e Vivere di Francesca Archibugi ottavo con 248 mila euro.