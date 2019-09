Concorso 'F.Provenzale'a J.Povedano Ruiz

NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale del pubblico".