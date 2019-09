Appello, "confermare Festival Aquila"

ROMA, 30 SET - Un appello ai cittadini dell'Aquila, in cui viene sottolineato che "per la prima volta un politico è riuscito a impedire lo svolgimento di un festival della cultura", è stato scritto dagli ospiti che avrebbero dovuto partecipare al Festival degli Incontri, dal 10 al 13 ottobre, e che chiamano in causa come responsabile il sindaco Pierluigi Biondi. Fra i firmatari: Roberto Saviano, ZeroCalcare, Paolo Giordano, Michela Murgia, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Donatella Di Pietrantonio, Marcello Fois, Giuseppe Genna, Fabrizio Gifuni, Paolo Repetti, Chiara Valerio e Daniele Vicari. "Chiediamo a tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal ministero della Cultura, di confermare il festival nella sua programmazione e nella direzione artistica, sia nel caso di spostamento della data che di un'eventuale edizione nel 2020. Compiere una scelta diversa significherebbe accettare il principio che le direzioni artistiche devono avere una funzione ancillare e subalterna alla politica" viene sottolineato.