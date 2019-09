leparolevalgono, Festival Treccani

ROMA, 30 SET - Al via #leparolevalgono, il Festival della Lingua Italiana organizzato dalla fondazione Treccani Cultura. La prima edizione si svolgerà a Lecco dal 4 al 6 ottobre e vedrà tra gli ospiti Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, il duo indie pop-rap Coma Cose e il Canzoniere Grecanico Salentino oltre a Valeria della Valle, Marco Damilano e il direttore generale della Treccani, Massimo Bray. Il manifesto è stato disegnato da Mimmo Paladino. Ogni giornata del Festival sarà dedicata a una parola, che avrà la funzione di guidare e mettere in relazione, trasversalmente, tutte le iniziative proposte. Le tre parole di quest'anno sono verità, ambiente ed empatia. Questa la motivazione alla base del progetto: "Di fronte a un certo uso aggressivo, sguaiato, demagogico, razzista, sessista o banalmente seduttivo della parola, non di rado verrebbe voglia di invocare la virtù del pensiero elaborato, a lungo ponderato, e il ricorso al silenzio della riflessione".