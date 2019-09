Paolo Romano racconta i padri separati

ROMA, 30 SET - Le avventure tragicomiche di un padre separato che perde la bussola e cerca nella memoria le ragioni per ripartire. Le racconta Paolo Romano nel romanzo breve 'La formica sghemba' pubblicato da Scatole Parlanti editore. E' il racconto intimo e crudo delle fragilità di un uomo che si ritrova da solo a crescere un figlio. Romano - che è nato a Roma nel 1974, ha studiato legge e chitarra jazz e scrive di musica su 'l'Espresso' e l''Huffington Post - mette in scena, attraverso un punto di vista destrutturato, tradimenti e femminicidi, curati di campagna, ragazzi padre, vita vissuta, vita che sarebbe dovuta essere vissuta e vita che verrà. E in mezzo tanta musica con alla fine del romanzo una playlist di riferimenti che suggeriscono il sottofondo per la lettura. Tra note a piè di pagina spesso lunghissime e romanzi nel romanzo lo stile balza dal vernacolo al formale, dal sentimentale al grottesco.