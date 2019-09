Alberto Urso, al via da Roma 'Solo Live'

ROMA, 30 SET - Successo per Alberto Urso, che ha scelto Roma per la prima data del tour 'Solo Live': oltre duemila persone hanno riempito il 29 settembre la sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, acclamando il tenore, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, accompagnato da 17 elementi d'orchestra, e cantando con lui. In teatro anche De Filippi, emozionata e felice per Urso. Il secondo appuntamento con il tour 'Solo Live', prodotto e organizzato da Friends&Partners, è previsto a Milano venerdì 4 ottobre agli Arcimboldi, già sold out.