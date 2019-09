Thanks!, Zingaretti un trans in famiglia

ROMA, 30 SET - Un inedito Luca Zingaretti trans, capelli lunghi biondi, vestito attillato e modi delicati. Perfetto nel ruolo di Annalisa in 'Thanks!', film tratto da 'Thanks for vaselina', l'opera teatrale di Gabriele Di Luca che è anche il regista di questo lungometraggio prodotto da Luca Barbareschi, in sala con Casanova dal 4 ottobre. Di scena una famiglia allargata, periferica, hashish addicted, animalista e del tutto alternativa. Fil e Charlie (Antonio Folletto e Massimiliano Setti), entrambi trentenni coltivano marijuana in un appartamento al terzo piano di un condominio fatiscente. Il primo soffre di agorafobia, il secondo è un animalista convinto. Entrambi hanno un sogno folle: coltivare e incrociare tra loro le migliori specie di marijuana esistenti per ottenere semi rari da esportare a Porto Rico. Nel frattempo Annalisa, in versione trans, torna a casa, dove incontra l'ex moglie Lucia (Beatrice Shiros) e il non troppo amato figlio Fil.