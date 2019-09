Torna Giallini-Schiavone su Rai2

ROMA, 30 SET - Marco Giallini torna ad indossare il loden di Rocco Schiavone, anticonformista vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini (tutti i libri editi da Sellerio). La terza stagione, con la regia di Simone Spada, che andrà in onda, per quattro settimane, su Rai2 (e non su Rai1, come annunciato alla presentazione dei palinsesti, ndr) da mercoledì 2 ottobre alle 21.20, è stata presentata a Viale Mazzini dal direttore di rete Carlo Freccero e dal responsabile di Rai Fiction Eleonora Andreatta, alla presenza di tutto il cast. Le polemiche per l'uso delle sigarette? Giallini fa notare: "Io fumo. E non è una battuta, magari lo fosse, altrimenti camperei di più. Io fumo per fuma', come diceva mio padre. Con 'ste cose di vapore ad acqua è come fare un duello con le spade di gomma, ma dai...". Per il direttore di rete Schiavone è sempre stato per Rai2: "Per questo ho messo le repliche, non ho mai creduto allo spostamento. Rai1 è più inclusiva: Schiavone impone una scelta, è fatto appositamente per Rai2".