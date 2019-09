Cremona Musica premia Accardo e Bosso

CREMONA, 30 SET - Salvatore Accardo, Ezio Bosso, Richard Stoltzman, Paco Peña e Amnon Weinstein hanno ricevuto il Cremona Music Award durante la manifestazione internazionale Cremona Musica. "Il mio pensiero è rivolto ai giovani che intraprendono questa strada" ha detto Accardo, cittadino onorario di Cremona dal 1986. Ad Ezio Bosso il Cremona Musica Award nella categoria "comunicazione" perché 'con la sua passione e il suo carisma è stato in grado di portare la musica classica al grande pubblico'. Il clarinettista Richard Stoltzman si è aggiudicato il Cremona Musica Award nella categoria "fiati". Stoltzman è stato il primo clarinettista classico a tenere recital in templi della musica come la Carnegie Hall e l'Hollywood Bowl. Uno spazio privilegiato è stato dedicato alla tradizione della chitarra flamenca con il chitarrista Paco Peña: Per la categoria "progetto" il premio è andato al liutaio israeliano Amnon Weinstein per il suo "Violins of Hope", la toccante esposizione di strumenti appartenuti alle vittime dell'olocausto.