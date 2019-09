N.Loy, intitolazione largo e videoguida

NAPOLI, 28 SET - In occasione delle celebrazioni delle Quattro Giornate di Napoli e della intitolazione dell'area antistante l'ingresso dell'Accademia di Belle Arti al regista Nanni Loy, l'Accademia - in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune - rende omaggio al suo lavoro con l'approfondimento e la visione di alcuni dei suoi più importanti prodotti cinematografici, in programma lunedì 30 settembre. L'evento si propone di essere "una videoguida, realizzata dalla Scuola di Cinema dell'Accademia, che narri attraverso le sue pellicole, uno stralcio della storia cittadina in un periodo storico che ha per sempre segnato la cultura napoletana e italiana insieme, un progetto ispirato proprio dalla presenza dello scalone monumentale dell'Accademia nella scena della fucilazione del marinaio riprodotta nella pellicola 'Le Quattro giornate di Napoli'". Parteciperanno il presidente dell'Accademia, Giulio Baffi, Guido D'Agostino e di Stefano Incerti; sarà allestita anche un'esposizione a cura di Mario Rovinello.