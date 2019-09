Dall'online alla carta, nasce 'Q-Code'

MILANO, 28 SET - E' un'iniziativa decisamente controcorrente quella che a Milano ha portato un gruppo di giornalisti di una testata online a tentare, in un mondo ormai digitale, un'avventura cartacea. E' stata presentata ieri sera, infatti, nel corso di una serata di autofinanziamento con i lettori, la rivista 'Q-Code', 160 pagine che nasceranno dalla passione dei giornalisti di 'Q-code magazine' apprezzato online di nicchia specializzato in temi di geopolitica. Nascerà così un semestrale in formato A5 che fungerà anche da piattaforma, creando sinergie con altre testate, come Irpi (giornalismo investigativo), Valori (finanza etica) e Recommon (ambiente). L'uscita del primo numero, dal titolo 'Muri', sarà il 7 novembre "in concomitanza con i 30 anni della caduta del Muro di Berlino" con due reportage, dalla Balcan route e dal Messico, la storia di un avvocato-writer milanese, una graphic novel sui 'muri' liberati dalla mafia.