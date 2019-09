A Cremona Musica risuona sax da Guinness

CREMONA, 28 SET - Il sassofono dei record ha suonato a Cremona Musica 2019, la fiera mondiale di strumenti musicali di alta qualità, che è stata inaugurata ieri nella "Città del violino" fino al 29 settembre. Con i suoi quasi tre metri di altezza e quasi 30 chili di peso, il sassofono dell'azienda brasiliana J'Elle Stainer è stato certificato dal Guinness dei primati come il più grande del mondo. Lo strumento è frutto del genio dell'artigiano Joao Luiz Da Rocha, che è riuscito a creare un sassofono sub-contrabbasso pienamente funzionante e intonato, che suona un'ottava sotto il sassofono basso. Tutto parte da un brevetto dell'ottocento che nessuno era mai stato in grado di far funzionare. Sono stati necessari ben quattro anni per costruirlo, servendosi di artigiani di prima qualità, ma alla fine il risultato ha ripagato gli sforzi, e nel 2013 è arrivata anche la consacrazione del Guinness World Record. A Cremona Musica i sassofonisti avranno anche l'opportunità di provare questo strumento.