'U-mani' per Fabrizio Foschini

BOLOGNA, 28 SET - Il pianista e compositore Fabrizio Foschini, musicista tra i più noti della scena italiana e 'compagno di viaggio' di tanti artisti, in particolare gli Stadio (per vent'anni, dal 1998 allo scorso anno), ha pubblicato il primo album solista, 'U-mani', disponibile su cd e su tutte le piattaforme digitali e in streaming. Tra gli ospiti speciali del progetto, il jazzista Paolo Fresu e i Solis String Quartet. Sono dieci i brani contenuti nell'album, "la colonna sonora - spiega Foschini - di ciò che viviamo ogni giorno, che nasce da un'emozione, uno stato d'animo, un episodio vissuto, una lieta notizia, un viaggio, un incontro, un racconto di disperazione". "Tutto ciò che facciamo nella vita - aggiunge - diventa parte di noi dal momento in cui veniamo al mondo, soprattutto quello che ci è congeniale e che amiamo di più. La difficoltà sta nel saperlo individuare, per poi osservarlo, rispettarlo, fino ad andarcelo a prendere con il cuore e con le mani: per me tutto questo è stato ed è la musica".