O anche no, diversità con il sorriso

ROMA, 28 SET - C'è chi li chiama disabili, chi persone con handicap, chi fa finta di non vederli: per lei invece sono i suoi "ragazzi delicati. Sono felici, sono la purezza, sono straordinari". Bastano poche parole scambiate con la giornalista Paola Severini Melograni per capire con quanta passione abbia lavorato a "O anche no", programma di cui è autrice e conduttrice che dal 29/9 approderà su Rai2, alle 9.15. 10 puntate, da lei scritte con Vito Sidoti, per un docu-reality sociale in cui la disabilità viene raccontata senza pregiudizi. "Non siamo buonisti, siamo solo divertenti", spiega intervistata dall'ANSA, "il tema è l'accoglienza, raccontare un'Italia tollerante e solidale". Il punto di forza sono proprio i protagonisti: il personale dell'Albergo Etico di Roma (l'albergo che offre lavoro ha chi ha una disabilità), i giovani giornalisti di RadioImmaginaria e i musicisti della band Ladri di Carrozzelle. Con loro, l'autrice, il troll Gian Marco Saolini e tanti ospiti, da Angela a Verdone, da Arbore a Insinna.