Problemi alcol Hetfield, Metallica fermi

ROMA, 28 SET - La dipendenza dall'alcol del cantante James Hetfield ferma il tour mondiale dei Metallica. "Siamo davvero spiacenti di informare i nostri fan che dobbiamo rimandare le prossime date in Australia e Nuova Zelanda", scrivono gli altri tre componenti della band metal americana in una nota pubblicata sulle pagine social del gruppo. "Come molti di voi probabilmente sanno, nostro fratello James lotta e ha lottato con la sua dipendenza da e per molti anni. Ora sfortunatamente è dovuto rientrare in un programma di trattamento per lavorare di nuovo alla sua guarigione", spiegano il batterista Lars Ulrich, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo. Le date rimandate sono quelle tra il 17 ottobre e il 2 novembre in Oceania. Rimangono invece al momento confermate quelle previste dal 28 marzo in America. L'annuncio del ricovero di Hetfield arriva proprio nel giorno dell'anniversario della morte di Cliff Burton, bassista dei Metallica dal 1982 al 27 settembre 1986.