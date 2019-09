Gemitaiz & MadMan si prendono la vetta

ROMA, 27 SET - Gemitaiz & MadMan sono tornati a 5 anni dall'ultimo disco insieme e con Scatola nera conquistano al debutto il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana e quella dei vinili, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Inoltre tutti i brani sono presenti nella classifica singoli. Scivola al secondo posto Mattoni, quarto album da studio del producer Night Skinny, con sedici tracce che fotografano la scena rap di oggi. Risale sul podio, invece, Machete Mixtape del collettivo Machete capitanato da Salmo. Ultimo mantiene Colpa delle Favole al quarto posto, davanti al nuovo progetto discografico dell'ex Oasis Liam Gallagher Why me? Why not. Inaspettata e improvvisa risalita dal 44/o al 6/o posto di Marco Mengoni con Atlantico, uscito a novembre dello scorso anno. Settima piazza per Post Malone con Hollywood's Bleeding, che precede Arte di Mambolosco. Chiudono la top ten Rocco Hunt con Libertà e i Verdena, con la ristampa a 20 anni di distanza dell'album di debutto che porta il loro nome.