Billie Eilish in Italia, 17/7 a Milano

ROMA, 27 SET - Il fenomeno Billie Eilish sbarca in Italia. La giovane artista statunitense è il primo nome confermato per gli I-DAYS al Milano Innovation District, Area Expo, che tornano anche nell'estate 2020. Billie Eilish salirà sul palco il 17 luglio, per la prima volta come headliner in un festival. Sarà l'unica data nel nostro Paese per la millenial che in meno di due anni, concerto dopo concerto, hit dopo hit, è passata dai piccoli club ai grandi palchi in tutto il mondo, conquistando la vetta delle classifiche mondiali di vendita e streaming con il suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, e con singoli Bad Guy, Bury a Friend, You should see me in a Crown e il recente All The Good Girls Go To Hell. Quindici miliardi di ascolti certificati per i suoi brani, oltre 3,7 miliardi di visualizzazioni solo sul suo canale Youtube ufficiale, per i video ipnotici da lei stessa ideati per le sue canzoni. E 70 milioni di follower sui social (40 milioni solo su Instagram). Biglietti in vendita dal 4 ottobre.