Muto di Pordenone, omaggio a Chaplin

PORDENONE, 27 SET - È dedicata al premio Oscar Richard Williams, recentemente scomparso, la 38/a edizione delle Giornate del Cinema Muto, dal 5 al 12 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone. Grande amico del festival, Williams è autore della sigla che precede le proiezioni. In tutto saranno 217 le pellicole protagoniste, tra corti e lungometraggi. Tre gli eventi orchestrali, l'apertura con The Kid (Il monello) di Charlie Chaplin. L'adattamento per l'esecuzione dal vivo della partitura di Chaplin del 1971 è di Timothy Brock, che dirigerà l'Orchestra San Marco di Pordenone. Film di chiusura The Lodger - A Story of the London Fog (1927) di Alfred Hitchcock. Terzo evento speciale, il nuovo restauro di Oblomok Imperii (Un frammento d'impero), con la partitura originale eseguita in prima internazionale dall'Orchestra San Marco diretta da Günter A. Buchwald. Spazio anche alla commedia con lo slapstick europeo e i cortometraggi delle "nasty women".