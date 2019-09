Mengoni, 25/10 arriva Atlantico on Tour

ROMA, 27 SET - Atlantico on tour è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music il 25 ottobre: un doppio cd con tre inediti, oltre all'album doppio platino Atlantico e a 19 tracce dal vivo registrate durante il tour in Italia ed Europa. Un lavoro a conclusione di un viaggio iniziato lo scorso novembre, con l'uscita del disco e un tour partito da Berlino che ha riempito i palazzetti europei e italiani e poi in estate i luoghi della bellezza (e che riparte dal 6 novembre). Il primo dei tre inediti è Duemila Volte, scritto da Mengoni con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud, in uscita il 4 ottobre. Già testimonial per l'Italia della campagna Planet or Plastic? di National Geographic, Mengoni rinnova il suo impegno e per il nuovo album ha scelto un packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi, la cui produzione ha generato meno C02 e si è servita di un ridotto consumo di energia e acqua. Al posto della plastica è stata usata la fibra di mais.