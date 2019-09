Arriva in Italia Nel segno dell'anguilla

ROMA, 27 SET - Caso editoriale della Fiera di Londra 2019, venduto in trentadue paesi prima dell'uscita, arriva nelle librerie italiane 'Nel segno dell'anguilla' (euro 18), il romanzo dell'esordiente svedese Patrik Svensson, pubblicato da Guanda nella traduzione di Monica Corbetta. E' una storia di formazione, un'ode al più misterioso dei pesci, l'anguilla, una creatura che rischia l'estinzione e il cui luogo di riproduzione nel Mar dei Sargassi è oggi minacciato dal cambiamento climatico. In perfetto equilibrio tra memoir e racconto scientifico, 'Nel segno dell'anguilla' parla di noi, del nostro destino e di come affrontare il tema più grande, quello della morte. Cresciuto in una piccola città del sud della Svezia, non lontano da quella che viene comunemente chiamata "la costa delle anguille", Svensson è nato nel 1972 e vive a Malmo con la famiglia. Un padre e un figlio imparano a conoscersi nei silenzi dei giorni in cui al chiaro di luna vanno a caccia di anguille e si sentono travolti dal fascino di questo animale.