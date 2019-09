Ricky Zoom, dai Pj Masks alle moto

ROMA, 27 SET - Una scattante piccola moto rossa è la protagonista della nuova serie animata in Cgi pensata per i più piccoli, "Ricky Zoom", Creata dall'animatore già vincitore di un International Kids Emmy nel 2011, con Mike il cavaliere, Alexander Bar, per una fabbrica di successi, lo studio Entertainment One (eOne), già creatore di hit mondiali come "Peppa Pig""PJ Masks - I Superpigiamini" "Ricky Zoom" che debutterà su Rai Yoyo il 30 settembre alle 18, per poi proseguire dal 1 ottobre, tutti i giorni alle 18 e in replica alle 07,10. E' firmata anche dallo studio italiano Maga Animation e dalla società francese Frog Box, in coproduzione con Rai Ragazzi e l'emittente francese Gulli.