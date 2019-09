Mattarella sul Colle dell'Infinito

RECANATI (MACERATA), 26 SET - L'Orto delle Monache sulla sommità dell'"ermo" Colle dell'Infinito a Recanati, dove Giacomo Leopardi pensò e compose l'idillio 200 anni fa, riqualificato e riaperto dal Fai con supporto di istituzioni pubbliche e private. E' una vera e propria 'visita guidata' nella poesia più famosa e amata della lingua italiana il nuovo percorso leopardiano, che comprende anche una parte immersiva multimediale nel Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Una 'guida' letta, interpretata e approfondita con un racconto in cinque atti affidato alle voci di Lella Costa e Massimo Popolizio; ma anche affidata a immagini, installazioni interattive con il contributo di studiosi per raccontare in modo semplice e coinvolgente quei versi senza tempo scritti nel 1819. Un evento suggellato dalla partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Dario Franceschini. L'intervento ha reso accessibile il luogo, prima abbandonato, che torna ad essere spazio di meditazione, con alberi, fiori e viti.