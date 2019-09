Appena un minuto, comicità per tutti

(ANSA) ROMA 26 SET - Una commedia davvero trans-generazionale 'Appena un minuto' di Francesco Mandelli, in sala dal 3 ottobre con 01. Su soggetto e sceneggiatura di Max Giusti (che è anche il protagonista), Igor Artibani e Giuliano Rinaldi, la commedia cavalca sia la comicità più tradizionale, che quella più giovanile grazie forse alla sensibilità e allo spirito del regista Mandelli. Questa la storia. Claudio (Giusti) è un agente immobiliare molto Alberto Sordi. Separato dalla moglie (Susy Laude) che l'ha lasciato per il "Re della Zumba" (Dino Abbrescia) è anche mal tollerato e criticato dai due figli. Così vive con l'apprensiva madre (Loretta Goggi), separata da un marito fedifrago (Massimo Wertmuller), e ha come amici un confuso barman (Herbert Ballerina) e un altrettanto confuso aspirante cuoco (Paolo Calabresi). Unica vera presenza, ma molto 'immaginaria', quella del campione del mondo Marco Tardelli.