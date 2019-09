Leo Da Vinci genio teen in serie animata

ROMA, 26 SET - Un Leonardo da Vinci teenager nella Toscana del 15/o secolo, già geniale inventore, che ha come migliore amica la quasi coetanea Lisa (Monna Lisa), pronto a lanciarsi all'avventura. E' Leo Da Vinci, versione adolescenziale e animata dell'artista, pensata e realizzata da Francesco e Sergio Manfio motori creativi del trevigiano Gruppo Alcuni. Dopo il debutto sul grande schermo nel 2018 con Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, film in cgi venduto in oltre 80 Paesi, arriva Leo Da Vinci, serie animata in 52 episodi da 13 minuti, che debutta con due puntate in anteprima mondiale al Prix Italia, davanti a una platea di bambini, e approda dal 30 settembre su Rai Gulp tutti i giorni alle 16.15 (dal 10 ottobre anche alle 12.30). "Portare Leonardo a misura di bambino è stata una grande sfida anche perché si sa molto poco di lui negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza - spiegano i fratelli Manfio -. Anche sulla base di una solida ricerca storica, l'abbiamo voluto rendere l'amico che ogni bambino vorrebbe avere".