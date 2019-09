Longevità e bambini nel libro di Longo

ROMA, 26 SET - A che età inizia la longevità? Prima della nascita. Lo spiega Valter Longo, uno dei maggiori esperti della relazione tra nutrizione, longevità e salute, nel suo nuovo libro 'La longevità inizia da bambini' (Vallardi) in cui in collaborazione con esperti e specialisti pediatri e nutrizionisti, spiega la necessità di gettare le basi di una vita lunga e sana fin dalla gravidanza. 'La longevità inizia da bambini' è una guida scientifica per cambiare le cattive abitudini alimentari del bambino creando consapevolezza in tutta la famiglia. Secondo le indicazioni del nutrizionista nella dieta dei bambini non deve mancare niente: proteine, grassi, carboidrati, minerali, vitamine, fibre e acqua. Tra le indicazioni quelle di: limitare le 4 P (Pasta, Pane, Pizza, Patate), il riso e i succhi di frutta, il sale e gli zuccheri e di mangiate nell'arco delle 12 ore: se si finisce colazione alle 8, bisogna cenare alle 20. Inoltre l'invito è a scegliere i cibi semplici e della tradizione locale e a evitare la sedentarietà.