Spring Attitude Festival celebra 10 anni

ROMA, 26 SET - Lo Spring Attitude torna e festeggia 10 anni. Il festival internazionale di musica elettronica, cultura contemporanea e nuove tendenza animerà animerà dal 10 al 12 ottobre due luoghi simbolo dell'arte a Roma: il Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e l'ex caserma Guido Reni, sede temporanea di Videocittà - Festival della visione. In cartellone, tra gli altri, i re della consolle Laurent Garnier ed Ellen Allien, il rapper Rancore, il collettivo Ivreatronic, la regina della notte MYSS KETA. Poi l'omaggio di Massimo Martellotta (Calibro35) a Mark Hollis dei Talk Talk e le sonorità afro-mediterranee di C'Mon Tigre e il nuovo fenomeno Spotify Il Tre. Più di 30 artisti per 3 giorni di musica. "Noi non siamo location, ma partner dello Spring Attitude - ha detto Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI -. Con il Festival chiudiamo ufficialmente l'estate del Maxxi. E dopo il decennale di Spring Attitude, l'anno prossimo festeggeremo anche i 10 anni del Museo. Magari insieme".