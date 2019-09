12 ottobre la Giornata del Contemporaneo

ROMA, 26 SET - Sarà davvero una festa dell'arte diffusa e condivisa la XV Giornata del Contemporaneo che il prossimo 12 ottobre unirà tanti soggetti diversi, le grandi istituzioni museali e le realtà più piccole, per raccontare, da Nord a Sud, la vivacità della creatività italiana. Organizzata e promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, la manifestazione permetterà a migliaia di cittadini di conoscere l'attività degli artisti di oggi: in questa edizione ad aprire le porte gratuitamente saranno i 24 musei riuniti dall'associazione e ben 1000 realtà italiane. Grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri, che con il Mibact sostiene la Giornata, per il secondo anno consecutivo il patrimonio artistico contemporaneo italiano uscirà anche dai confini nazionali: nella settimana dal 7 al 13 ottobre si svolgerà "Italian Contemporary Art", con ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura all'estero che organizzeranno mostre, dibattiti e workshop.