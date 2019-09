X-factor cambia location, live a Monza

ROMA, 26 SET - Dopo 60 mila chilometri percorsi in giro per l'Italia e l'Europa alla ricerca di nuovi talenti, X Factor sceglie il Palazzetto dello sport di Monza per la sua ultima tappa, la più importante, quella dei live che vedrà i quattro giudici, Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta e il conduttore Alessandro Cattelan impegnati nella fase più difficile della gara, quella delle esibizioni dal vivo. Da oggi la grande macchina produttiva dello show si sposta nella cittadina per dare il via ai lavori in vista del primo live, che debutterà su Sky il 24 ottobre alle 21.15. A Monza, per "trasformare" la struttura, arriveranno 300 persone per il montaggio di palco (che avrà una superficie calpestabile di ben 800 metri quadrati) e 200 persone di crew. Monteranno 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall - di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom.