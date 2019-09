Docu di Herzog su Gorbaciov a Trevignano

ROMA, 25 SET - Alla democrazia, che in tutto il mondo è minacciata dalle crescenti diseguaglianze sociali, da sovranismi e populismi, tecnocrazia e "fake news" è dedicata 8/a edizione del Trevignano FilmFest (26 - 30 settembre). In programma 14 film che esplorano la crisi della democrazia, con varie anteprime, come il documentario "Herzog incontra Gorbaciov". Tra gli ospiti, il regista scozzese Armando Iannucci (che aprirà il London Film festival con una nuova lettura di David Copperfield), per la proiezione della sua commedia satirica Morto Stalin se ne fa un altro, Furio Colombo e Lea Polgar, scampata alle leggi razziali del 1938. Il festival che ha il patrocinio della Camera dei deputati, proporrà otto film di fiction e sei documentari. Tra le premiere anche il danese "Sons of Denmark", con il regista Ulaa Salim che immagina le elezioni danesi del 2025, dominate da xenofobia e azioni terroristiche. "What is Democracy", della canadese Astra Taylor, che affronta il tema, muovendosi da Platone ai giorni nostri