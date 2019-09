Freccero, io via da Rai2 in tranquillità

ROMA, 25 SET - Grazie di "questo anno, mi sono veramente divertito e vado via con grande tranquillità". Lo dice ai giornalisti Carlo Freccero, tra una conferenza e l'altra al Prix Italia, commentando il suo prossimo addio alla direzione di Rai2, per la scadenza del suo contratto, che in virtù della legge Madia, non permette a un pensionato di percepire una remunerazione e di ricoprire per più di un anno un incarico pubblico. "Vado via a fine novembre, mi dispiace solo perché a dicembre ci sono ancora due cose importanti - spiega -. Due puntate speciali di Arbore (dovrebbero essere dedicate a Renato Carosone, ndr) su cui ancora non posso anticipare nulla, e tre commedie recitate in diretta, di Vincenzo Salemme realizzate con un linguaggio televisivo. Sarebbe bello se proseguissero, è un tentativo di trasformare la commedia in una situation comedy, una sorta di format". Non ha idea di chi potrebbe essere il suo successore, comunque "Salini mi ha chiesto un'ipotesi di palinsesto fino alla fine di maggio".