Bellaria Film Festival, apre Piovani

ROMA, 25 SET - Sarà Nicola Piovani, che dirigerà il concerto 'La musica è pericolosa' e al quale sarà consegnato il Premio 'Una vita da film', il protagonista della giornata d'apertura del Bellaria Film Festival che si inaugura il 26 settembre a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, e vede 22 documentari in concorso. Evento clou della giornata di chiusura, il 29 settembre, sarà il videomessaggio del Premio Oscar Roberto Benigni in omaggio a Vincenzo Cerami al quale il festival ha assegnato quest'anno il Premio alla Carriera che verrà ritirato dai figli dello scrittore e sceneggiatore scomparso nel 2013. Il videomessaggio, in esclusiva per il 37/mo Bellaria Film Festival, nel quale Benigni ricorda l'amico con il quale ha firmato le sceneggiature di molti suoi film, tra cui La vita è bella (1997) e Pinocchio (2002), sarà proiettato in serata nel Teatro Astra di Bellaria, in una giornata interamente dedicata a Cerami che vedrà le proiezioni dei film: Italia mia (2010), Piccolo diavolo (1988) e Casotto (1977).